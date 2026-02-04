モデル・仁香(50)が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。16歳年下の夫で写真家・柴田翔平氏とのなれそめについて語った。

この日は「笑いあり涙あり『年の差婚』SPと題し、夫婦で10歳以上の年の差がある芸能人がスタジオに集結した。

仁香は30歳で結婚し、08年に長男をもうけるも14年に離婚。2018年10月に柴田氏と再婚した。

仁香は柴田氏とのなれそめについて「最初はロマンス詐欺かと思った」と言及。出会った当初は仁香が42歳で、柴田氏が25歳だったとし、「生きてる界隈が違いすぎて、ロマンス詐欺か、仲間とかで“この人を誰が落とせるかゲーム”みたいなのをやっているのかと思った。疑ってました」と明かした。

共演の大久保佳代子が「女性の年齢が上の場合、夫がまだ若いと若い女性が周りにいるでしょ？それは不安にならなかったですか？」と質問。仁香は「それは何百回も確認しました。そもそも年上が好きなのと、きれいなおばあさまを見ると“こういう風になれたらいいよね”とか言うんですよ」と語り、柴田氏が不安を一掃してくれたと説明していた。