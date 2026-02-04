本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/4（水）
EUR/USD
1.1600（22.0億ユーロ）
1.1800（12.0億ユーロ）
1.1850（16.0億ユーロ）
1.1900（8.45億ユーロ）
1.1950（6.34億ユーロ）
1.2000（7.65億ユーロ）
USD/JPY
153.25（8.02億ドル）
155.50（5.70億ドル）
156.25（7.31億ドル）
156.50（6.94億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.1800と1.1850の現行水準付近に大規模設定あり、ドル円は156.25と156.50の現行水準付近に中規模設定あり、ポンドドルは特段の設定みられず
