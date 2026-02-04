こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）の「VLT（超大型望遠鏡）」で観測した「Ve 7-27」と呼ばれる天体。

ほ座の方向、約4600光年先にあります。

暗闇を切り裂くような二筋の光と、カラフルなガスの雲が印象的な天体です。

【▲ ESO（ヨーロッパ南天天文台）の「VLT（超大型望遠鏡）」で観測した「Ve 7-27」（Credit: ESO/J. Suherli et al.）】

死にゆく星が作った星雲ではなく生まれたばかりの若い星だった？

Ve 7-27は最近まで、惑星状星雲だと考えられてきました。惑星状星雲は、超新星爆発を起こさない比較的軽い恒星（質量は太陽の約8倍以下）が、恒星進化の最終段階で周囲に形成する天体です。

太陽のような恒星は、晩年を迎えると主系列星から赤色巨星に進化し、外層から周囲へとガスや塵（ダスト）を放出するようになります。やがて、ガスを失った星が赤色巨星から白色矮星へと移り変わる段階（中心星）になると、放出されたガスが星から放射された紫外線によって電離して光を放ち、惑星状星雲として観測されるようになります。

ところが、マニトバ大学のJanette Suherliさんたち研究チームは、この天体に生まれたばかりの若い星が隠されていることが判明したとする研究成果を発表しました。

若い星の存在を示す「ハービッグ・ハロー天体」

研究チームによると、Ve 7-27の中心から双極方向に伸びた光の筋は、ハービッグ・ハロー（Herbig-Haro: HH）天体です。

若い星から流出した電離ガスのジェット（細く絞られたガスの高速な流れ）が以前に流出したガスに衝突し、発生した衝撃波によってガスが加熱されて原子を励起することで、明るく輝く領域としてハービッグ・ハロー天体が現れると考えられています。

つまり、ハービッグ・ハロー天体は、そこに若い星が存在する証でもあるのです。

超新星残骸との意外な関係

一方、この若い星を取り巻くガスには別の物語があります。

画像の左側に見える黄緑色の染みのような領域には、中性子星が潜んでいます。これは「Vela Junior（ベラ・ジュニア）」と呼ばれる超新星残骸の一部です。超新星残骸は、太陽の約8倍以上の質量を持つ大質量星が超新星爆発を起こした後に観測される天体です。爆発した星の周囲に広がるガスを衝撃波が加熱することで、可視光線・電波・X線といった電磁波が放射されていると考えられています。

研究チームは今回、Ve 7-27の若い星が、超新星爆発を起こした星によって放出された窒素などを豊富に含むガスの中に埋もれていることを突き止めました。これまでVela Juniorまでの距離は謎に包まれていましたが、距離が知られているVe 7-27と物理的に同じ場所にあることがわかったことで、その距離が地球から約4600光年であると特定されたのです。

今回の発見は、星の誕生と死が互いにどのように影響し合っているかを理解する上で、重要な手がかりになることが期待されます。

冒頭の画像はVLTの広視野面分光装置「MUSE」で取得したデータを使って作成されたもので、ESOから2026年1月26日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

