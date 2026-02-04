SixTONES眞詫ジ磧芸能界入りのオーディションは「踊らなかった」から合格　やる気ゼロの衝撃過去を告白

齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。

2月2日（月）の放送回には、ニューヨーク・嶋佐和也とSixTONES・郄地優吾がゲスト出演し、新企画「かまし転職」に挑戦した。

【映像】SixTONES郄地優吾、芸能界入りのオーディションは「踊らなかった」から合格 やる気ゼロの衝撃過去を告白

「かまし転職」とは、万が一芸能生活が終わってしまった時を想定し、企業の面接で一発“かまして”突破できるかを検証する企画。いかに面接官の意表を突き、「すごいやつ!?」と印象付けられるかがポイントとなる。

企画にちなみ、それぞれの面接経験について話が及ぶと、ヒコロヒーは「バイトの面接は経験ある」とコメント。

「履歴書に長所と短所を書く。長所の欄をいっぱい書いて、短所の欄に『長所の欄を埋め尽くしてしまうことです』って書いた」と明かし、さっそく共演者から「かましてますね！」と感心の声が上がった。

一方、ゲストの郄地は、自身の人生を変えたオーディションを振り返った。

「オーディションはやる気がなくて。何百人いて、螺旋階段の下にずっと座ってたんです。みんな踊っている中で踊らなかったら、一人悪目立ちして、事務所の人の目に留まった」（郄地）

規格外のエピソードに、齊藤は「それすごい！」と驚愕。

「なんでそんな行動とった？」と尋ねられると、「やりたくなかったんです。僕、芸能界に」と当時の本音を告白した郄地。これにはヒコロヒーも「うわっ」と圧倒された様子で、郄地は「（今思えば）かましてますね、俺」と笑っていた。