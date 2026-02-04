C大阪の23歳FW古山兼悟が今治にレンタル移籍「チームにいち早く貢献できるように」
FC今治は4日、セレッソ大阪からFW古山兼悟(23)が期限付き移籍加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、期間中にC大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。
古山は立正大淞南高から大阪体育大を経て、2025年にC大阪へ入団した。ルーキーイヤーはJ1リーグ戦で7試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップで3試合に出場したほか、天皇杯では1試合出場1ゴールの成績を残した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW古山兼悟
(ふるやま・けんご)
■生年月日
2002年7月11日(23歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
178cm/74kg
■経歴
IRIS生野SS-立正大淞南高-大阪体育大-C大阪
■出場歴
J1リーグ:7試合2得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:1試合1得点
■コメント
▽今治側
「この度セレッソ大阪から期限付き移籍で加入することになりました、古山兼悟です。チームにいち早く貢献できるように、今治を盛り上げることができるよう精一杯頑張ります!応援よろしくお願いします」
▽C大阪側
「この度、FC今治に期限付き移籍することになりました。悔しいことも嬉しいことも経験させてもらいました。また皆さんの前でゴールを決められるように頑張ってきます。これからも応援していただけるとありがたいです」
