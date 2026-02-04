大宮が今季のキャプテン、副キャプテン、若手キャプテンを発表
RB大宮アルディージャは4日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテン、副キャプテン、若手キャプテンが決まったことを発表した。
キャプテンは今季もDFガブリエウ(30)が担当。副キャプテンはFW杉本健勇(33)、DF西尾隆矢(24)、MF加藤玄(22)、若手キャプテンはMF神田泰斗(17)が務める。
ガブリエウはクラブ公式サイトを通じ、「キャプテンという役割を任せてくれたチームに感謝しています。自分がキャプテンを務めるにあたって、チームメートのサポートが必要ですし、チームの仲間が自分達の力を発揮できるような雰囲気を作ることを心がけてやっていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします」とコメントした。
