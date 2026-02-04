INI・西洸人、オリジナル楽曲MV公開「何かに挑戦する人の後押しになればいいな」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの西洸人が、オリジナル楽曲「BUTTERFLY,HEADACHE」のMVをYouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」で公開した。
【ライブ写真】一体感あふれるパフォーマンスを披露したINI
「BUTTERFLY」は、1月29日に各種音楽サービスで配信を開始した西にとって初の配信シングルで、これまで歩んできた人生の中で育んだアイデンティティを表したバンドル作品『ICON』の収録曲。現状に満足せず、目標や夢を追うありのままの姿を表現した楽曲となっている。
「HEADACHE」も同じく『ICON』収録曲で、日々の作曲活動や理想像をがむしゃらに追いかけ続ける西自身の姿が投影された楽曲。好きなことへ向き合う気持ちと苦しめられる感情を恋人にたとえて描いている。
今回公開されたのは、「BUTTERFLY」から「HEADACHE」のMVへと連なる1本の映像作品。苦しみを感じさせる場面や、自身の姿を投影したような無邪気な少年の姿、鮮やかなブルーの蝶々など楽曲の世界観を表現するシーンが随所に散りばめられ、一瞬たりとも目を離せないメッセージ性の強い映像に仕上がっている。
また、本作について西は「BUTTERFLYは、どこまでも満足せず目標や夢をいつまでも追いかけるありのままの様子を描いており、僕みたいに何かに挑戦する人の後押しになればいいなと思っています。HEADACHEは、毎日曲を作ることや自分の理想像を追いかけることで頭がいっぱいで、好きなことに苦しめられているように感じていたところ、気づいたらこの曲ができました。表面上はブラジリアンビートで楽しい感じを出しつつ、リリック面では苦しい気持ちを書いて好きなのに苦しいという矛盾を表現できたのかなと思います」とコメント。「ぜひ幅広い方々に聴いていただけたらうれしいです！」と呼びかけた。
【ライブ写真】一体感あふれるパフォーマンスを披露したINI
「BUTTERFLY」は、1月29日に各種音楽サービスで配信を開始した西にとって初の配信シングルで、これまで歩んできた人生の中で育んだアイデンティティを表したバンドル作品『ICON』の収録曲。現状に満足せず、目標や夢を追うありのままの姿を表現した楽曲となっている。
今回公開されたのは、「BUTTERFLY」から「HEADACHE」のMVへと連なる1本の映像作品。苦しみを感じさせる場面や、自身の姿を投影したような無邪気な少年の姿、鮮やかなブルーの蝶々など楽曲の世界観を表現するシーンが随所に散りばめられ、一瞬たりとも目を離せないメッセージ性の強い映像に仕上がっている。
また、本作について西は「BUTTERFLYは、どこまでも満足せず目標や夢をいつまでも追いかけるありのままの様子を描いており、僕みたいに何かに挑戦する人の後押しになればいいなと思っています。HEADACHEは、毎日曲を作ることや自分の理想像を追いかけることで頭がいっぱいで、好きなことに苦しめられているように感じていたところ、気づいたらこの曲ができました。表面上はブラジリアンビートで楽しい感じを出しつつ、リリック面では苦しい気持ちを書いて好きなのに苦しいという矛盾を表現できたのかなと思います」とコメント。「ぜひ幅広い方々に聴いていただけたらうれしいです！」と呼びかけた。