¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Î¶¥µ»¼ïÌÜ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤Î¥·¥å¥È¥¹Éô²ñÄ¹¤Ï4Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2030Ç¯Åßµ¨Âç²ñ¤Ç¡¢°ìÉô²Æµ¨¶¥µ»¤ÎÅß°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÎÁí²ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£²Æµ¨Âç²ñ¤ÎÈîÂç²½ÍÞÀ©¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢¥·¥å¥È¥¹»á¤Ï¡ÖÁ´´Ø·¸¼Ô¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¡Ê²ÆÅß¤Î¡Ë¶¥µ»¼ïÌÜ¿ô¤Î¶Ñ¹Õ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²Æµ¨¸ÞÎØ¤Ï¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢Ìîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÄÉ²Ã5¶¥µ»¤ò´Þ¤á¤¿»Ë¾åºÇÂ¿¤Î36¶¥µ»¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£32Ç¯¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥óÂç²ñ¤ÏºâÀ¯ÉÔ°Â¤Î¤¿¤á¡¢¶¥µ»¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÅÏÊÕ¼éÀ®IOC°Ñ°÷¤Ï¡Ö½ÀÆð¤ËÁª¼ê¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ê²Æµ¨¶¥µ»¤ÎÅß°Ü¹Ô¤Ï¡ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿²þ³×¤À¡×¤È»Ù»ý¤·¤¿¡£IOC¤Ï30Ç¯Åßµ¨Âç²ñ¤Î¼Â»Ü¼ïÊÌ¡¢¼ïÌÜ¤äÄÉ²Ã¶¥µ»¤ò6·î¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£