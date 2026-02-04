《逃げてばっかりだ。すぐ忘れると思われてる。許せないよね》

何に対する投稿なのか分からない“伏せ字”ポストで物議を醸している俳優・野間口徹が、2月1日深夜放送の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演。意味深な鑑定結果が示されたことが話題となっている。

「この日、野間口さんは1月クールのドラマ『プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜』（同系）で共演している渡部篤郎さん、結城モエさんと登場。主に手相鑑定を手掛ける大串ノリコさんが、3人それぞれの運勢を占いました。

大串さんは野間口さんに対して『王様の星を持っている』とズバリ。『もともとは一番になりたい人』として、『野間口さんはプライドが高くて人を見下すところがある』とぶつけたのです。これに彼は思い当たるフシがあるのか、『そういうこと言うんじゃないですよ！』と慌てていました」（芸能記者）

さらに、ここから野間口のボヤキが加速する。

「大串さんから『野間口さんは人に、あーだ、こーだ上から言われたくないんじゃないんですか？』と言われると、野間口さんは自身の血液型をAB型と人前で明かすたびに『あーやっぱり』と言われると不満爆発。『人間が4つで分けられるわけがない』『世の中全員おしなべて、本音と建前があるだろ？』とぶちまけていました」（同前）

その彼が、冒頭のようにターゲットが誰なのかわからない批判ポストを投じたのである。

「野間口さんは同日1日の朝、冒頭のようなポストを更新しました。その直前、高市早苗首相がNHK『日曜討論』をケガの治療を理由に欠席。さらに旧統一教会によるパーティー券大量購入疑惑が報じられていたことから、投稿は高市首相に向けたものでは、との憶測が広がりました」（同前）

Xのコメント欄には

《さすが！ありがとうございます。野間口さん、当然応援します!!》と支持の声がある一方、



《残念です》

《こんな匂わせポストする人だったのか？》

と失望の声も。現在、コメント欄は閉鎖されている。

本誌が野間口の真意について事務所に尋ねると、「SNSは本人の意思のもと、個人でおこなっているものですが、あえて（『誰に』を）伏せ字にしていることから、明らかにすることはないと思います」と回答があった。

芸能プロ関係者が語る。

「番組では大串さんが本名である『野間口徹』の画数について『パーフェクト』と絶賛し、『一度つかんだ成功は逃さない』『ここから落ちることはない』と鑑定。ところが、野間口さんは首を横に振りながら『いやあ、その言葉は信用しませんよ。簡単に落ちる世界ですから』と笑っていました。本音はどうなんでしょうか」

翌2日、何事もなかったかのように《花粉が本格的に飛び始めたなぁ》と投稿した野間口。コメント欄を閉じ、まさに《逃げてばっかり》の今、その真意を聞きたいところだが……。