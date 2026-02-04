DIAURA×アルルカン2MAN＜THIS IS MY CULT.2026＞開催記念。期間限定コラボカフェ「CULT CAFE」オープン
2026年2月、東京・恵比寿LIQUIDROOMにてDIAURA × アルルカンによる2MAN LIVE＜THIS IS MY CULT.2026＞が開催されることを記念し、期間限定コラボレーション企画「CULT CAFE」の開催が決定した。
本企画は2月14日(土)、15日(日)、2月21日(土)、22日(日)の4日間限定での開催となる。両バンドのメンバーがそれぞれプロデュースしたコラボフードやコラボドリンクを楽しめるほか、ここでしか手に入らない限定グッズの販売も実施される。
さらに注文特典として、フード・スイーツ注文者にはオリジナルランチョンマット（全2種）、ドリンク注文者にはオリジナルコースター（全8種／バンド選択可）をプレゼント。一部コラボドリンクはテイクアウトにも対応している。
来場者にとっては、ライブ本編へ向けて気持ちを高めながら、両バンドの世界観を先取りできる特別な空間となりそうだ。なお、店内飲食は座席予約制。座席予約は明日2月4日(水)21時より受付開始となる。
「CULT CAFE」
■開催期間
2月14日(土)、15日(日) 10:00〜20:00
2月21日(土)、22日(日) 10:00〜17:00
■会場
エイトスペース原宿
(東京都渋谷区神宮前6-33-14 神宮ハイツ)
■内容
・コラボフード
・コラボドリンク(一部テイクアウト可)
・グッズ販売
■店内飲食について
・店内飲食は事前予約が必要です。
予約が入っていない場合のみ、当日のご案内が可能です。
・飲食、グッズ共にお会計は【キャッシュレス限定】となります。
現金はご利用いただけませんのでご注意ください。
＜DIAURA × アルルカン 2MAN LIVE - 恵比寿LIQUIDROOM 2days -＞
■日程
2月21日(土)THIS IS MY CULT.2026前夜祭 「BEHIND THE CULT[ure]」
2月22日(日)「THIS IS MY CULT.2026」
■開場・開演
開場 16:30 / 開演 17:30
■出演
アルルカン / DIAURA
■チケット料金
前売\6,500 (税込/D別)
当日\7,000 (税込/D別)
■一般チケット
※枚数制限：お一人様4枚まで
https://eplus.jp/diauraxarlequin/
関連リンク
◆DIAURA オフィシャルサイト
◆アルルカン オフィシャルサイト