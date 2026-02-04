2026年2月、東京・恵比寿LIQUIDROOMにてDIAURA × アルルカンによる2MAN LIVE＜THIS IS MY CULT.2026＞が開催されることを記念し、期間限定コラボレーション企画「CULT CAFE」の開催が決定した。

本企画は2月14日(土)、15日(日)、2月21日(土)、22日(日)の4日間限定での開催となる。両バンドのメンバーがそれぞれプロデュースしたコラボフードやコラボドリンクを楽しめるほか、ここでしか手に入らない限定グッズの販売も実施される。

さらに注文特典として、フード・スイーツ注文者にはオリジナルランチョンマット（全2種）、ドリンク注文者にはオリジナルコースター（全8種／バンド選択可）をプレゼント。一部コラボドリンクはテイクアウトにも対応している。

来場者にとっては、ライブ本編へ向けて気持ちを高めながら、両バンドの世界観を先取りできる特別な空間となりそうだ。なお、店内飲食は座席予約制。座席予約は明日2月4日(水)21時より受付開始となる。

「CULT CAFE」

■開催期間

2月14日(土)、15日(日) 10:00〜20:00

2月21日(土)、22日(日) 10:00〜17:00 ■会場

エイトスペース原宿

(東京都渋谷区神宮前6-33-14 神宮ハイツ) ■内容

・コラボフード

・コラボドリンク(一部テイクアウト可)

・グッズ販売 ■店内飲食について

・店内飲食は事前予約が必要です。

予約が入っていない場合のみ、当日のご案内が可能です。

・飲食、グッズ共にお会計は【キャッシュレス限定】となります。

現金はご利用いただけませんのでご注意ください。

＜DIAURA × アルルカン 2MAN LIVE - 恵比寿LIQUIDROOM 2days -＞

■日程

2月21日(土)THIS IS MY CULT.2026前夜祭 「BEHIND THE CULT[ure]」

2月22日(日)「THIS IS MY CULT.2026」 ■開場・開演

開場 16:30 / 開演 17:30 ■出演

アルルカン / DIAURA ■チケット料金

前売\6,500 (税込/D別)

当日\7,000 (税込/D別) ■一般チケット

※枚数制限：お一人様4枚まで

https://eplus.jp/diauraxarlequin/