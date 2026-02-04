SATOH、渋谷と新宿の交差点や都内ヘリポートで撮影された新曲「新時代」MV公開
SATOHが本日2月4日、新曲「新時代」を配信リリースした。これに伴って同楽曲のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開された。
ミュージックビデオは、渋谷のスクランブル交差点と新宿の交差点や、都内にあるビル屋上のヘリポートで撮影されたもの。楽曲の放つ疾走感をそのまま映像として表現したような仕上がりだ。監督は、2025年公開の長編映画『火の華』や様々なアーティストのMVほか、ショートフィルムを手掛けている“O”(OUDAI KOJIMA)が務めた。
■デジタルシングル「新時代」
2026年2月4日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/Shift
■ツーマン企画＜SATOH×天＞
3月21日(土) 宮城・仙台 FLYING SON
open17:30 / start18:00
チケット一般発売：1月29日(木)21:00〜
https://eplus.jp/satoh/
関連リンク
◆SATOH オフィシャルX(旧Twitter)
◆SATOH オフィシャルInstagram
◆SATOH オフィシャルTikTok
◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル