ミニマムジークが3月4日、ニューアルバム『六季』をリリースすることが発表となった。

アルバム『六季』には、2月4日配信リリースの「泣きぼくろ」を含む全6曲を収録する。この発表にともなって公開されたジャケットビジュアルは、作品世界を象徴する仕上がりだ。

アルバムを携えたツアー＜hiAツアー＞の開催も決定しているとのこと。そのツアー初日は自身のイベントとしては初の渋谷CLUB QUATTROとなる。以降のツアースケジュールは後日発表される予定だ。同公演のチケット「春のまぼろし先行」受付は本日2月4日21:00より。

■アルバム『六季』

2026年3月4日(水)発売

「泣きぼくろ」含む全6曲収録予定