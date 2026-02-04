ミニマムジーク、アルバム『六季』を3月リリース＋ツアー初日の渋谷クアトロ公演が決定
ミニマムジークが3月4日、ニューアルバム『六季』をリリースすることが発表となった。
アルバム『六季』には、2月4日配信リリースの「泣きぼくろ」を含む全6曲を収録する。この発表にともなって公開されたジャケットビジュアルは、作品世界を象徴する仕上がりだ。
アルバムを携えたツアー＜hiAツアー＞の開催も決定しているとのこと。そのツアー初日は自身のイベントとしては初の渋谷CLUB QUATTROとなる。以降のツアースケジュールは後日発表される予定だ。同公演のチケット「春のまぼろし先行」受付は本日2月4日21:00より。
■アルバム『六季』
2026年3月4日(水)発売
「泣きぼくろ」含む全6曲収録予定
■TOUR＜hiAツアー＞
5月1日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open17:30 / start18:30
※その他公演は後日発表
チケット【春のまぼろし先行】
受付期間：2月4日(水) 21:00〜2月8日(日) 23:59
受付URL：http://eplus.jp/minimumusik/
関連リンク
◆ミニマムジーク オフィシャルサイト
◆ミニマムジーク オフィシャルX
◆ミニマムジーク オフィシャルInstagram