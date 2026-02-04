小泉今日子が、＜KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026＞最終公演を5月10日に沖縄で開催することを発表した。合わせて＜KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING＞と題し、このツアーファイナルのライブビューイングが全国67の映画館で開催されることも決定した。

＜KK60 〜コイズミ記念館〜＞は、これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアーだという。40周年を記念した2022年のホールツアー＜KKPP（KYOKO KOIZUMI POP PARTY）＞、90年代に発表の楽曲に焦点を当てた2023年のクラブツアー＜KKCP 90’s（KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY 90’s）＞、隠れた名曲を中心にコンセプチュアルに繰り広げられた2024年の＜KKBC（KYOKO KOIZUMI BALLAD CLASSICS）＞、そして、2026年に初めて開催したファンミーティング＜US SARITE FAN MEETING 〜スナック想い出〜＞。直近4年間でコンスタントに展開した音楽活動の、いわば集大成とも言えるという。

本日発表されたツアーファイナル、5月10日沖縄公演は本日よりUS SARITE会員限定チケット先行受付が開始される。

また、このツアーファイナルを全国の映画館へ生中継することも決定した。実際のライブとはまた一味違う、映画館ならではの音響の迫力と細かい表情をリアルタイムで楽しめるとのこと。指定席の他、「60th Celebration」バンダナ付き指定席も販売される。

◾️＜KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026＞ 2026年 ※終了公演は省略

2月7日（土）熊本・熊本城ホール メインホール

2月8日（日）福岡・サンパレス ホテル＆ホール SOLD OUT

2月13日（金）岡山・倉敷市民会館 SOLD OUT

2月15日（日）広島・広島文化学園HBGホール SOLD OUT

2月21日（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2月22日（日）宮城・仙台サンプラザホール SOLD OUT

2月25日（水）静岡・アクトシティ浜松 大ホール SOLD OUT

2月27日（金）大阪・フェスティバルホール SOLD OUT

2月28日（土）大阪・フェスティバルホール SOLD OUT

3月7日（土）岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール SOLD OUT

3月8日（日）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール SOLD OUT

3月13日（金）香川・サンポートホール高松 大ホール

3月14日（土）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

3月21日（土）大阪・フェスティバルホール SOLD OUT

3月27日（金）福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール SOLD OUT

3月29日（日）青森・リンクステーションホール青森 SOLD OUT

4月4日（土）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月5日（日）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月10日（金）北海道・帯広市民文化ホール（大ホール） SOLD OUT

4月11日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru SOLD OUT

4月17日（金）石川・本多の森 北電ホール

4月19日（日）新潟・新潟県民会館

4月22日（水）東京・NHKホール

5月2日（土）東京・日本武道館

5月3日（日）東京・日本武道館

5月10日（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟 NEW ▼バンドメンバー

Bass & Band Master：上田ケンジ

Guitar：akkin

Drums：小関純匡

Keyboard：渡辺シュンスケ

Woodwind & Brass：YOKAN

Percussion：中北裕子

Chorus：加藤いづみ 2月1日 Guitar：和田建一郎

2月15日、2月27日、2月28日、3月13日、３月14日、3月29日 Percussion：若森さちこ

3月21日、5月10日 Keyboard：奥野真哉 ▼日本武道館公演サイドビュー＆バックビューシート

5月2日（土）日本武道館 OPEN 16:00／START 17:00

5月3日（日）日本武道館 OPEN 15:00／START 16:00

注釈付指定 11,000円（税込）

サイドビューシート 10,000円（税込）

バックビューシート 10,000円（税込）

※5歳以上はチケットが必要になります。（5歳未満入場不可）

※お一人様4枚まで

※「注釈付指定」はステージの一部が見えにくい座席となり、「サイドビューシート」はステージ両サイドのスタンド席、「バックビューシート」はステージ後方のスタンド席となります。

問：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00／16:00-19:00） ＊日曜・祝日を除く

◾️＜KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING＞ 日程：5月10日（日）18:00開演 ＊開場時間は映画館によって異なります。

料金：指定席4,500円（税込）／グッズ付き指定席6,500円（税込）※「60th Celecration」バンダナ付き

詳細：https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/ 上映館：

（北海道）イオンシネマ 釧路／イオンシネマ 旭川駅前／ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

（青森県）イオンシネマ 新青森／イオンシネマ 弘前

（宮城県）イオンシネマ 石巻／MOVIX仙台／109シネマズ富谷

（秋田県）AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

（山形県）イオンシネマ 天童

（福島県）イオンシネマ 福島

（茨城県）TOHOシネマズ ひたちなか／MOVIXつくば

（栃木県）MOVIX宇都宮

（群馬県）イオンシネマ 高崎

（埼玉県）イオンシネマ 熊谷／イオンシネマ 越谷レイクタウン／MOVIXさいたま

（千葉県）イオンシネマ 幕張新都心／TOHOシネマズ 柏／TOHOシネマズ 八千代緑が丘

（東京都）イオンシネマ 板橋／イオンシネマ 多摩センター／イオンシネマ むさし村山／イオンシネマ シアタス調布／

TOHOシネマズ 日比谷／TOHOシネマズ 六本木ヒルズ／TOHOシネマズ 南大沢／

109シネマズプレミアム新宿／109シネマズ二子玉川

（神奈川県）イオンシネマ みなとみらい／イオンシネマ 港北ニュータウン／イオンシネマ 座間／MOVIX橋本

（新潟県）イオンシネマ 新潟西

（富山県）TOHOシネマズ 高岡

（石川県）イオンシネマ 金沢フォーラス

（長野県）イオンシネマ 松本／岡谷スカラ座

（岐阜県）イオンシネマ 各務原

（静岡県）TOHOシネマズ ららぽーと磐田／MOVIX清水

（愛知県）イオンシネマ 豊田KiTARA／イオンシネマ 岡崎／109シネマズ名古屋

（三重県）イオンシネマ 鈴鹿

（滋賀県）イオンシネマ 草津

（京都府）イオンシネマ 京都桂川

（大阪府）イオンシネマ シアタス心斎橋／イオンシネマ 茨木／イオンシネマ 四條畷／

TOHOシネマズ 梅田／なんばパークスシネマ

（兵庫県）イオンシネマ 加古川／109シネマズHAT神戸

（和歌山県）イオンシネマ 和歌山

（鳥取県）MOVIX日吉津

（岡山県）イオンシネマ 岡山

（広島県）MOVIX広島駅

（山口県）イオンシネマ 防府

（徳島県）イオンシネマ 徳島

（香川県）イオンシネマ 高松東

（愛媛県）イオンシネマ 今治新都市

（福岡県）イオンシネマ 福岡／イオンシネマ 筑紫野

（佐賀県）イオンシネマ 佐賀大和

（熊本県）熊本ピカデリー 他

◾️リリース情報 ◆「ビューティフル・ネーム」

2026年1月21日 配信リリース

▼収録曲

ビューティフル・ネーム

ビューティフル・ネーム（Namae Dub）

ビューティフル・ネーム（Namae完謝Dub）

※アナログEP盤にM-3は未収録 ◆『KKBC ~TOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za~』

2026年1月21日 発売

・Blu-ray＋BOOK（初回生産限定盤）VIZL-2498／9,900円（税込）

・DVD＋BOOK（初回生産限定盤）VIZL-2499／9,900円（税込）

・2SHM-CD VICL-70286~7／4,950円（税込） ▼収録曲＜Blu-ray＆DVD＞

Flapper

今をいじめて泣かないで

小泉今日子はブギウギブギ

寝ながら書いたラブ・レター

Smile Again

魔女

Kiss

あなたがいた季節

100%

たとえばフォーエバー

月の夜のシ・ア・ワ・セ

今年最後のシャーベット

samida-rain

サーチライト

木枯しに抱かれて

優しい雨

きのみ

恋のブギ・ウギ・トレイン

The Stardust Memory（Slow Version） ＜SHM-CD＞

Disc 1

Overture

Flapper

今をいじめて泣かないで

小泉今日子はブギウギブギ

寝ながら書いたラブ・レター

Smile Again

魔女

Kiss

あなたがいた季節

100%

たとえばフォーエバー

Disc 2

Entr’acte

月の夜のシ・ア・ワ・セ

今年最後のシャーベット

samida-rain

サーチライト

木枯しに抱かれて

優しい雨

きのみ

恋のブギ・ウギ・トレイン

The Stardust Memory（Slow Version）