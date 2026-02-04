俳優の柄本明が４日、東京・赤城元町の赤城神社で行われた映画「レンタル・ファミリー」（２７日公開、ＨＩＫＡＲＩ監督）のヒット祈願＆来日会見に出席。米人気俳優ブレンダン・フレイザーとの共演シーンを振り返った。

同作は東京で暮らす米国人俳優（フレイザー）が、レンタル家族代理店で勤務し、見知らぬ人々の代役を務めることで人生を見つめ直す物語。２４年に３か月かけて東京・神楽坂、熊本・天草市など、全編日本で撮影した。

老俳優役を演じた柄本は「ブレンダンさんは大きい方です。くじらほど大きくはないですが…」と、フレイザーがアカデミー賞主演男優賞を受賞した映画「ザ・ホエール」（２０２２年）に引っかけ、笑いを誘った。続けて「普段からとってもすてきな方で、普段のブレンダンさんの素敵さが横に移動して、そのまま役になっている。やらせていただいて、光栄でした」と語った。

柄本が英語を、フレイザーが日本語を話すシーンもあり、フレイザーから「柄本さんの英語がすごい」と努力をたたえられる場面も。「僕は英語しゃべれないし、ブレンダンさんは日本語しゃべれないでしょ。異国語と戦うという意味では共闘できた。（撮影中に）ブレンダンさんの顔を見ると、何かが生まれる。そういう幸せな瞬間に巡り合えてうれしかったです」とかみ締めていた。

フレイザーは、エジプトを舞台にした古代文明のなぞをめぐる冒険ロマン映画「ハムナプトラ」シリーズの主役リック・オコーネル役でブレイク。主演兼製作総指揮を務めた３Ｄ映画「センター・オブ・ジ・アース」は、アメリカ国内で１億ドル以上の興行収入を記録した。今回は２年ぶりの来日となった。