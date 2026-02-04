【五輪】スピードスケート女子団体パシュート下諏訪町出身・野明花菜選手21歳 両親もオリンピアン「父たちが見た景色を」夢のメダル獲得へ
ミラノ・コルティナオリンピック注目の県関係選手を紹介するシリーズ。4日はスピードスケートに出場する2人です。このうち、野明花菜選手は両親もオリンピアンというスケート一家に生まれ、メダル獲得の夢に挑みます。
日本のエース、髙木美帆選手を先頭に息の合った滑りを見せる女子団体パシュート日本代表。その1人が、下諏訪町出身の野明花菜選手21歳です。
「実感が沸いてきたと同時に緊張感とか責任感を強く感じています」
野明選手は今シーズンから団体パシュートの代表メンバーに入り、ワールドカップ初戦では髙木美帆選手、佐藤綾乃選手と出場し、見事優勝しました。
野明花菜選手
「2人とちゃんとレースができたということは自信になりましたし、やはりスピードが出せるというのは、最初から美帆さんのスピードについていくというのが自分にとっては一番チームに貢献していける場所だと思っている」
4人の代表メンバーのうち、3人1組で出場する女子団体パシュートは、1周400メートルを6周滑り、タイムを競います。
500メートルから3000メートルまで、短距離と長距離両方で実績を積み重ね、鍛えられた「スピード」が武器の野明選手。そんな野明選手を、幼少期から指導してきたのが、母の三枝さんと父の弘幸さん。
ともに、長野オリンピックなどに出場した元スケート選手です。
野明花菜選手
「お父さんたちが見た景色が見れればいいかなと思います」
野明三枝さん
「昨年、骨折して本当に絶望っていうかそういった経験をしていて、自分で目標を作り直して立ち上がってきたっていう経験が一番の彼女の強さだっていうふうに私は今は思ってます」
3歳でリンクに上がった野明選手を、母・三枝さんは小学校・中学校時代、父・弘幸さんは、高校時代から現在まで指導しています。
野明弘幸さん
「自分の力が発揮できれば良いと思いますので、オリンピックって個々によって感じ方が違うと思うので。本人が感じて経験していけばいいのかなと思います」
過去2大会、メダルを取っている女子団体パシュート。野明選手はそのメンバーとして両親が届かなかったメダル獲得に挑みます。
スピードスケート代表 野明花菜選手
「個人の実力も上げた状態でパシュートに挑みたいなと思っています。最終的には金メダルがとれたらうれしい」