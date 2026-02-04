3人家族が宮城県から愛知県へ引っ越しする、その見積もり額が92万円だったそうです。

引っ越し料金が今、高騰しています。

引っ越しの見積もり92万円? 3月の相場は右肩上がりで上昇

出水麻衣キャスター:

3人家族（夫婦・5か月の娘）が、3月末に仙台市から名古屋市に引っ越すため、業者に見積もりを依頼したところ、1件目は92万5766円だったそうです。



「かなり驚いたが繁忙期だし、そんなに値下げは望めないと思った」と思いつつ、その後、別の業者が出した見積額77万円で契約したそうです。

今回、見積もりを依頼した業者は2件のみだったそうです。理由を聞くと、「見積もりを増やしても（繁忙期で）予約が埋まってしまうと思い、契約した」と言います。

引っ越しシーズンである3月の相場を見ると、右肩上がりで上昇しています。



【3月 引っ越し料金の相場】

＜家族＞

・2021年:15万4391円

・2025年:24万3803円

＜単身＞

・2021年:9万386円

・2025年:14万2189円

※「引越し侍」によると

引っ越し料金高騰のワケは?業者は価格抑えるための工夫も

引っ越しの現場「アップル引越センター」で取材しました。



引っ越しのピークは3月中旬から4月上旬ということですが、繁忙期を避ける人も少しずつ増えていて、2026年1月の引っ越し件数は4432件と、去年より256件増えたということです。



なぜ引っ越し価格は上がり続けているのでしょうか?

アップル引越センター 文字放想 代表取締役社長

「人件費・給料の高騰、そして運送コストの高騰。3年前や5年前と比べたとき、資材も10〜20%上がっている」

料金を抑えるためにこんな工夫も…

アップル引越センター 文字放想 代表取締役社長

「『東京→千葉』の引っ越しがあれば、『千葉→東京』の引っ越しなどと組み合わせて、荷物を積んでいない時間の削減を徹底し、全社挙げて取り組んでいます」

引っ越しの狙い目は何曜日?

出水キャスター:

引っ越し費用を少しでも安く抑えるためには週末を避け、平日に行うのがお得になるようです。



アップル引越しセンターによると、特に火曜から木曜日あたりが狙い目で、さらに連休の最終日も安くなる場合があるということです。

【繁忙期 最も高いのはいつ?】

＜3月＞

・16日（月）:11万円

・17日（火）:11万円

・18日（水）:12万円

・19日（木）:14万円

・20日（金・祝）:18万円

・21日（土）:20万円

・22日（日）:17万円

・23日（月）:17万円

※アップル引越センターによると

他にも、ユニークな取り組みでお得に引っ越しできる方法もあるようです。

お安くなるかも?引っ越し業者との交渉術

買い取りサービスを展開している「トレジャー・ファクトリー」では、不要な家電などを買い取り、そこから引っ越し料金を値引きするサービスを行っています。

【トレファク引越】

＜2月（単身）練馬区内で引っ越し＞

・見積もり価格:7万1800円（20%オフキャンペーン適用後）

・ドラム式洗濯機など24点（5万5440円）買い取り

・引っ越し価格:1万6360円に

関東で展開する「東京ムービング」では、訪問見積もりを廃止し、LINEで見積もりを行うことで人件費をカット。その結果、引っ越し価格を抑えることができたということです。

（例:3月（単身者）横浜市内での引っ越しで15万1800円が9万9000円に）

また、少しでも安くするために、最初にできる交渉術を芸人で引っ越し会社の社長、たかくら引越センターさんに聞いたところ「引っ越し会社さんに『安い日はどこですか?』と聞いてみること」だと言います。



引っ越し会社によって空いている日が違うので、何社かに具体的な問い合わせをするのが安く引っ越せるコツだということです。

