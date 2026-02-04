2026年冬ドラマの「好きな主演俳優」ランキング！ 『リブート』の「鈴木亮平」を抑えた1位は？
現在、テレビ各局で「冬ドラマ」が放送中です。さまざまな作品を見ることができ、多くの魅力的な俳優たちがドラマを盛り上げています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「主演俳優」に注目したランキングを紹介します。
それでは、「『2026年』冬ドラマの好きな主演俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は、日曜劇場『リブート』（TBS系）で主演を務める鈴木亮平さんでした。これまで数多くの作品に出演してきた鈴木さんは、本格的な役作りをする演技派として大人気です。『リブート』で、3度目となる日曜劇場の主演を務めています。
約2年ぶりの日曜劇場で鈴木さんは、2人の主人公を担当。1人目の早瀬陸は、妻殺しの犯人に仕立てあげられるお人好しのパティシエで、もう1人は裏社会と繋がっている警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩です。
早瀬が儀堂に“顔を変える＝リブート（再起動）”することで、鈴木さんは2人のキャラクターを演じることに。細かい演技で儀堂の顔に変わった早瀬を表現し、高い演技力が注目されています。
回答者からは、「役柄に応じて容姿まで変化させる、その役者魂がすばらしい」（40代女性／東京都）、「演技力や役作りに定評があり、出ているドラマや映画はいつもおもしろいから」（30代女性／青森県）、「圧倒的な憑依型の演技に今回も驚かされました」（50代男性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位は、月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務める橋本環奈さんでした。橋本さんは月9初主演となり、高校を退学した元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波を演じています。
湖音波は、親友の事故死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となった元ヤンドクター。破天荒な湖音波が、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく、痛快医療エンターテインメント作品となります。
橋本さんは、ポジティブであらゆる理不尽に真っ向からぶつかっていく湖音波をコミカルに表現し人気です。
回答者からは、「顔が可愛いし性格もサバサバしていて好きだから」（30代女性／滋賀県）、「かわいらしい笑顔や自然体の魅力があり、演技やバラエティでの明るさに惹かれる」（30代男性／埼玉県）、「なんだかんだ橋本環奈さんの安定感はすばらしいからです」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
