「メロくて悔しい」M-1決勝芸人、イケメンショットに「爆イケでｷﾋﾞｼｲ」「大人の魅力満載」の声！
お笑いコンビ・カナメストーンの零士さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメンショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】カナメストーン・零士の「爆イケでｷﾋﾞｼｲ」モデルショット
コメントでは「こんなかっこいいの聞いてないよ！！！！」「ふつうにメロくて悔しい」「ﾅﾝﾃｺｯﾀ.」「爆イケでｷﾋﾞｼｲ」「良すぎて限りです」「あまりにもかっこいい」「大人の魅力満載！！」「ハマりかけているのでこの手の写真は勘弁してください」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「良すぎて限りです」零士さんは「ウシジマくんみたいで」とつづり、1枚の写真を投稿。NYLON JAPAN（ナイロンジャパン）の公式Webサイトでも掲載されているモデルショットです。グラフィックデザインがほどこされた白いジャケットにベージュのパンツとブーツを合わせたコーディネートで、青縁眼鏡もポイントとなっています。クールな表情も相まって普段とは違った印象です。
コンビでのモデルショットも公開1日にはNYLON JAPAN公式Xアカウントの投稿を引用し、「2月のいくつかの記念日にちなんだカナメの写真が今後あがります〜 今日は蛇の日」とコメントした零士さん。引用元でも掲載されているカナメストーンの2人のモデルショットとは別の写真を公開しています。ファンからは「ｶｯｺﾖ！」「ﾌｧｯｼｮﾆｽﾀ.」「かなりｷﾞｨ」「お二人ともおしゃれで、こういった表情もできる…すごい…泣」「指がきれいすぎる 好き」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
