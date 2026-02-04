岡山県らしさを感じる「岡山県のお土産」ランキング！ 2位「元祖 マスカットきびだんご」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年1月21日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、岡山県らしさを感じる「岡山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「他の県にはなかなかないお菓子でとても美味しいから」（40代女性／鹿児島県）、「マスカットの産地であることと、きびだんごが有名であるふたつを掛け合わせたものなので岡山らしいと感じたから」（20代女性／岡山県）、「きびだんごのイメージに新しい味が美味しそうなので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「岡山とえば桃太郎、そして桃太郎伝説に由来する歴史的背景や素朴な甘さが良いです」（60代男性／神奈川県）、「駅や空港、観光地のどこでも目にするほど定番で、県外の人にも一瞬で岡山らしいと伝わる」（40代男性／大阪府）、「懐かしさを感じるパッケージが良い。実際にお土産として購入した際に旅の思い出について話すきっかけ作りになった」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：元祖 マスカットきびだんご（敷島堂）／43票2位は、敷島堂の「元祖 マスカットきびだんご」です。岡山の名産品であるマスカットの果汁を練り込んだ餅の中から、マスカットの蜜がとろけ出すぜいたくな仕上がり。伝統的な「きびだんご」にフルーツ王国・岡山ならではのエッセンスを加えた一品として人気を集めています。
1位：元祖きびだんご（廣榮堂）／128票1位に輝いたのは、廣榮堂の「元祖きびだんご」でした。1856年創業という老舗の味であり、桃太郎伝説ゆかりのお菓子として全国的な知名度を誇ります。シンプルながら素材を生かした素朴な甘さと柔らかな食感は、岡山を象徴するお土産として圧倒的な支持を獲得しました。
