8日に投開票される衆議院選挙や県知事選挙を巡り、期日前投票所で投票用紙の交付ミスが相次いでいます。

県選挙管理委員会は、各市や町の選管にミス防止を徹底するよう通知を出しました。

県選挙管理委員会によりますと、島原市では2日、有明町の期日前投票所で国民審査の投票に訪れた有権者に、すでに投票済みの衆議院選挙の投票用紙を交付。

受け付けのシステムには「国民審査のみ投票可能」との表示が出ていましたが、チェックから漏れたということです。

また 弁天町の投票所では、衆院選や県知事選挙の投票用紙の二重交付や、未交付が3件発生しています。

さらに3日から4日にかけて、長崎市、五島市、松浦市などでも、衆院選の投票用紙を誤って交付するミスがあったということです。

県内では衆院選の「小選挙区」と「比例代表」に加え、「県知事選挙」「県議会議員補欠選挙」「最高裁裁判官の国民審査」と、最大で5つの投票が重なります。

公示日や告示日が異なり、期日前投票が段階的に始まったことで、投票所に複数回訪れる有権者が増加。

複数人でチェックをするものの、名簿との照合など、作業の煩雑さがミスを招いているとみられます。

県選挙管理委員会は、3日付けで市や町の選管に通知を出し、改めてミス防止の徹底を求めています。