３日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜・深夜１時半）に、料理家で食育インストラクターの和田明日香さんが出演。義母が料理愛好家でタレントの平野レミとの関係や、夫の兄が人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱でその妻が女優の上野樹里という和田家について語った。

現在、ＢＳテレ東で料理をしながらゲストとトークする冠番組「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜・午後１０時）に出演するなど、料理家として活躍中の和田さんだが、平野の次男と結婚するまではほとんど料理はしなかったという。「最初はお義母さんが作ったご飯を食べさせてもらうだけ。できるようになってきて、『あなたご飯作ってるんだったら食べさせなさいよ』って言われてたんですけど、『死んだらお墓に供えに行くんでお断りします』って言って、本当に嫌だったんですよ。シェフのご飯にもダメ出しするから、私のご飯なんておいしいと思うわけないじゃんと思って」と振り返った。

ところが、番組の企画で和田さんの料理を食べた平野が「すごくおいしがってくれて、なんだ私のベロ（味覚）と一緒じゃんと思って」と、きっかけを明かし、「『人が作った家のご飯っておいしいね』ってボソッと言ったのを聞いて、あっそうか、お義母さんって人が作った普通のお家のご飯ってあまり食べない人生だったんだなって。じゃあ、私が作ってやろうと思って平気になって、今はご飯を食べてもらっている」と話した。

平野から手取り足取り料理を教わったことはないが、「ご飯を食べに行った時に『これ美味しいね』って言うと、台本の裏とかにレシピを書いて、それに使う食材を袋に入れてくれて『これ読みながらやったら出来るから、頑張って、あんた』って」。そこから自宅で試行錯誤して“コソ練”するという。

ＭＣの佐久間宣行氏が「家族が集まったら、誰が何を作るんですか？」と問われると、「集まった家によります。うちに来たら全部私だし、お義母さんの家だったらお義母さんだし、唱ちゃんと樹里ちゃんの家だったら２人だし」と、“ホスト役”が料理をするのが和田家の決まりだと話した。

これを聞いた佐久間氏が「和田さんと平野レミさんに作らなきゃいけないんですか？あのご夫妻、それは緊張するだろうな」と返すと、和田さんは「２人も料理めっちゃ上手ですし、好きだから」と、義兄・唱と義姉の上野について明かした。