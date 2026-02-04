子役のゴーマン シャノン 眞陽が４日、東京・赤城元町の赤城神社で行われた映画「レンタル・ファミリー」（２７日公開、ＨＩＫＡＲＩ監督）のヒット祈願＆来日会見に出席。映画初出演ながらクリティクス・チョイス・アワード（放送映画批評家協会賞）の若手俳優賞にノミネートされる快挙を成し遂げた。

映画「ザ・ホエール」（２０２２年）でアカデミー賞主演男優賞を受賞した米俳優ブレンダン・フレイザーが主演。東京で暮らす米国人俳優フィリップ（フレイザー）が、レンタル家族代理店で勤務し、見知らぬ人々の代役を務めることで人生を見つめ直す物語。２４年に３か月かけて東京・神楽坂、熊本・天草市など、全編日本で撮影した。

代理店から派遣されたと知らず、主人公を実の父親だと思って接する少女・美亜を演じたゴーマンは、同作で演技初挑戦。「私の夢は女優になること。『レンタル・ファミリー』が第一歩の仕事で涙が出るほどでした」と感慨深げだった。

１月に米サンタモニカで行われたクリティクス・チョイス・アワードの授賞式にも参加。「信じられなかったです。有名な人、テレビとかに出ているすごい人が周りにいて、頭がパンパンになってしまいました。同じ子役部門でノミネートされている人と会って『一緒に映画出れたらいいね』ってお話をしました。支え合えたらいいなって思っています」と満面の笑顔を浮かべた。さらに、授賞式では超大物とも交流したようで、「アリアナ・グランデとも写真を撮らせていただきました。夢みたいでした」と声を弾ませた。

銀幕デビュー作で、いきなりエジプトを舞台にした古代文明のなぞをめぐる冒険ロマン映画「ハムナプトラ」シリーズの主役リック・オコーネル役でブレイクしたフレイザーと共演。「言葉にできないほど優しくて、親戚のおじさんみたい。一緒にいる時間が楽しすぎた」と天真らんまんに語れば、フレイザーも「この映画は彼女が全部かっさらいました」と演技力をたたえた。