モルトンブラウン新作♡ティーセレモニーでお茶の香り体験

英国発フレグランスブランド・モルトンブラウンから、抹茶とグリーンティーを融合した新コレクション「ティーセレモニー」が3月18日(水)発売♡梨のほのかな甘みとウッディノートが調和する香りで、日常の忙しさから解放される静かなひとときをお届けします♪

ティーセレモニーの香りの特徴

「ティーセレモニー」は、抹茶アコードの温かみとグリーンティーの清らかさを融合させたウッディ・グリーンフレグランス。

トップノートに梨のほのかな甘みを添え、ベースノートには豊かなウッディの香りがゆっくりと広がります。

長く続く洗練された余韻は、忙しい日常に穏やかな印象をもたらし、香りのひと吹きが特別な時間へと誘います♡

フレグランスとバス&シャワージェル

オードパルファン 100ml

価格：27,500円（税込）

オードパルファン 7.5ml

価格：3,740円（税込）

バス&シャワージェル 300ml

価格：4,840円（税込）

ティーセレモニーはオードパルファンとバス&シャワージェルで展開。

バス&シャワージェルは、香りを全身で楽しめるユニセックス仕様。朝の穏やかな始まりや昼の休息、夜のリラックスタイムにも寄り添う、抹茶とグリーンティーの香りです♪

モルトンブラウン♡ティーセレモニーで香りの儀式

モルトンブラウンの新作「ティーセレモニー」は、抹茶・グリーンティー・梨・ウッディノートが調和した洗練フレグランス。

オードパルファン100mlは27,500円（税込）、バス&シャワージェル300mlは4,840円（税込）。日常を特別なひとときに変える香りで、静かなリセットの儀式を楽しんでみてください♡