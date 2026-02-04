『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』EDはスーパー戦隊シリーズのレジェンドアーティスト18組が集結
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売となる。エンディングテーマが「シンガロン！スーパー戦隊SONG」に決定した。
本楽曲は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌った豪華18組のアーティストが集結したメモリアルな楽曲となる。
上映に先駆け、2月4日に開催された『超英雄祭2026 DAY2 -SUPER SENTAI 50th-』で初披露された。イベントの様子はアーカイブで配信中。一足先に、楽曲が聴けるチャンスとなっている。
■歌唱アーティスト※（）内は代表曲
・ささきいさお（「進め!ゴレンジャー」／『秘密戦隊ゴレンジャー』OP［ささきいさお・堀江美都子名義］）
・堀江美都子（「進め!ゴレンジャー」／『秘密戦隊ゴレンジャー』OP［ささきいさお・堀江美都子名義］）
・串田アキラ（「太陽戦隊サンバルカン」／『太陽戦隊サンバルカン』OP）
・影山ヒロノブ（「電撃戦隊チェンジマン」／『電撃戦隊チェンジマン』OP［KAGE名義］、「光戦隊マスクマン」／『光戦隊マスクマン』OP、「鳥人戦隊ジェットマン」／『鳥人戦隊ジェットマン』OP）
・高取ヒデアキ（「ハリケンジャー参上！」／『忍風戦隊ハリケンジャー』OP、「動物戦隊ジュウオウジャー」／『動物戦隊ジュウオウジャー』OP）
・遠藤正明（「爆竜戦隊アバレンジャー」／『爆竜戦隊アバレンジャー』OP、「爆上戦隊ブンブンジャー」／『爆上戦隊ブンブンジャー』OP）
・サイキックラバー（「特捜戦隊デカレンジャー」／『特捜戦隊デカレンジャー』OP、「侍戦隊シンケンジャー」／『侍戦隊シンケンジャー』OP）
・岩崎貴文（「魔法戦隊マジレンジャー」／『魔法戦隊マジレンジャー』OP）
・高橋秀幸（「炎神戦隊ゴーオンジャー」／『炎神戦隊ゴーオンジャー』OP、「バスターズ レディーゴー！」／『特命戦隊ゴーバスターズ』OP、「モーフィン！ムービン！バスターズシップ！」／『特命戦隊ゴーバスターズ』OP）
・松原剛志（「海賊戦隊ゴーカイジャー」／『海賊戦隊ゴーカイジャー』OP、「キュータマダンシング！」／『宇宙戦隊キュウレンジャー』ED）
・大西洋平（「さぁ行け！ニンニンジャー！」／『手裏剣戦隊ニンニンジャー』OP、「魔進戦隊キラメイジャー」／『魔進戦隊キラメイジャー』OP）
・幡野智宏（「LUCKYSTAR」／『宇宙戦隊キュウレンジャー』OP、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」／『騎士竜戦隊リュウソウジャー』OP）
・吉田達彦（「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」／『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌［吉田達彦・吉田仁美名義］）
・吉田仁美（「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」／『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌［吉田達彦・吉田仁美名義］）
・つるの剛士（「全力全開!ゼンカイジャー」／『機界戦隊ゼンカイジャー』OP）
・MORISAKI WIN（「俺こそオンリーワン」／『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』OP、「Don't Boo! ドンブラザーズ」／『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』ED）
・Wienners（「WINNER！ゴジュウジャー！」／『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』OP）
・金子みゆ（「ビリビリBe-lie-ving」／『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』ED）
■作詩
マイクスギヤマ
■作曲・編曲
大石憲一郎
