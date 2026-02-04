フードコートが今、食べるだけではなく多様化しています。全国の人気店の味を再現したところや、見た目も楽しい空間を提供しているところもあるようです。

■「レストランに来たような感じ」洗練された空間を意識

まるでアミューズメントパークのような遊び心満載の空間。その先にはまるでホテルのロビーのような高級感あふれるくつろぎの空間があります。提供される料理も「和牛ステーキセットおろしポン酢」などとまるで高級レストラン。

去年6月、東京・新宿駅のすぐ近くにオープンした、午前11時から午後の11時まで営業しているフードコートです。

麺の長さは7メートル、幅広で食べ応えがあるビャンビャン麺の専門店の味や、昼は営業していない夜パフェ専門店の味が営業中はいつでも楽しめます。

女性客

「食べ物食べたあとに甘いものでしめて、夜パフェもはやっていて、フードコートだから別々に自分で食べたいものを食べられるのでかい」

食の好みが違っても楽しめるのが、フードコートのいいところです。

あらかじめ低温調理しているステーキは、焼き上がりまでは2分ほど。提供スピードの早さも魅力です。

男性客

「フードコート感ない。レストランに来たような感じ。フードコートのクオリティーじゃない」

このフードコートは、従来のようにサッと食べてパッと帰る場所ではなく、洗練された居心地のよい空間を意識していました。

フードコートを運営するfavy執行役員 佐藤正児さん

「お客さまもデートで使うとか、お仕事の会食で使うとか、いろんなシーンに合わせて場所を選ぶことができるつくりに」

フードコート事情に詳しい日本ショッピングセンター協会の担当者によりますと、「エンタメ性」や「くつろぎの空間」で従来との差別化をはかる施設が増えているといいます。

■「ぐるなび」プロデュース 料理人が力試しの場に？

日本各地のご当地グルメを味わえるフードコートもあります。

男性客

「“地域の名物”と書いてあったので頼んでみた。現地に行かないと食べられないものが食べられる。気軽に食べられていいなと」

秘伝のソースをたっぷり。広島県民のソウルフード、地元で人気のお好み焼きやホルモンと豆腐が入ったウマ辛鍋もあります。関西に拠点を置く韓国料理店の「ホルモンスンドゥブ」など東京ではなかなか味わえない逸品ぞろいです。

それもそのはずで、全国の飲食店情報を網羅する「ぐるなび」がプロデュースしています。これまで培った“つて”を武器に全国の名店から食材やたれを提供してもらい、人気店の味を再現しているのです。

――ぐるなびがフードコートをやってる

女性客

「そうなんですか。人気のものが食べられるのはいい」

お客さんにとっては全国の味を楽しめますが、提携する店側にもメリットがあるといいます。

ぐるなび店舗開発事業推進部 木村和樹さん

「実際に広島のソウルフードも東京ではウケるんだみたいな。東京のお客さまの反応を見ることによって、出店のきっかけづくりになれば」

料理人にとっては、賃料などコストをかけずに味だけで勝負できる力試しの場になっているといい、フードコートで自信をつけて実際に自分の店を持つ料理人もいたということです。

お客さんも店もウィンウィン。フードコートの可能性が広がっています。