¡Ö¿©¤Ù¤¿»ö¤Ê¤¤¡×Ê¡²¬¸©Ì±¤¬àÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤á¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñºà¡×¤ËÈ¿¶Á! ÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤ëà¿Íµ¤¤Î¶ñºàá¤âÏÃÂê¤Ë
´ØÅì¡Ö¿Íµ¤¤Î¤ª¤Ç¤ó¶ñºà¥é¥ó¥¥ó¥°¡×3°Ì¤â¡Ä
¡¡´¨¤¤»þ´ü¤Î¿Íµ¤ÎÁÍý¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¡Ä¤½¤Î¶ñºà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¶å½£¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥í¡¼¥«¥ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¸¤â¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×(¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ)¤¬¡ÖÊ¡²¬¤ª¤Ç¤ó»ö¾ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢Âçº¬¤äµí¤¹¤¸¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¶ñºà¤È¶¦¤Ë¡ÖÊ¡²¬¤Ç¤ÏÌ¤ÃÎ¤Î¿©ºà¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Ö¡×¡£¾®ÇþÊ´¤ò¤³¤Í¤Æè§¤Ç¾å¤²¤¿¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤Á¤¯¤ï¤Ö¤Ï¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¤Ç¤ó¥Í¥¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ë¿Íµ¤¤Î¿©ºà¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Ö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃÏ¸µ²°Âæ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÊüÁ÷¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿»ö¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´ØÀ¾¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Î·Á¤Î¤¦¤É¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡×¡ÖÊ¡²¬¤ÏÂ¾¤Ë¿Íµ¤¤ÎÎý¤êÊª¤¢¤ë¤«¤é¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¡Öñ»Ò´¬¤(µû¤Î¤¹¤ê¿È¤Ëñ»Ò¤òÆþ¤ì¤ÆÍÈ¤²¤¿¤â¤Î)¤Î¾¡¤Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤Á¤¯¤ï¤ÖÂç¹¥¤¡ªÊ¡²¬¤Ç¤â¹¤Þ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬¤Ã¤Æ¤Á¤¯¤ï¤Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö´ØÅì¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤¯¤ï¤Ö¤Î¤Ê¤¤¤ª¤Ç¤ó¤ÎÊý¤¬¾×·â¡×¡Ö1ÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÏÆÌò¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ïº«ÉÛ´¬¤ä¥Ä¥Ö³¡¢¥Õ¥¤Ê¤ó¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢Î¤°ò¡¢¤â¤Á¤¤ó¤Á¤ã¤¯¤È¤«¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£