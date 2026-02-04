昨秋からの少雨による筑後川水系のダム貯水量低下を受け、蛇口から出る水量を減らす「減圧給水」の実施が福岡県内で7市町に広がっている。福岡管区気象台によると、今後1カ月の県内の降水量も平年より少ない見込みで、貯水量が減り続けた場合、より強い措置の「時間断水」や「夜間断水」に踏み切る可能性もある。関係機関は節水を呼びかけている。

国土交通省九州地方整備局によると、昨年10月から今年1月末までに、筑後川流域で観測した降水量は平年の約36％で、過去50年で最少を記録。筑後川水系6カ所のダム貯水率は、3日時点で18・3％だった。

減圧給水は1月15日の大野城市を皮切りに、同月中に筑紫野市、太宰府市、春日市、那珂川市が実施。2月2日に糸島市と篠栗町が続いた。少雨が続いた場合は2月中旬にも、糸島市は水道水を一時的に停止する時間断水に、太宰府市は夜間断水に踏み切る可能性がある。福岡市は「少雨が続けば給水制限をする可能性もある」としている。

同局によると、筑後川水系のダムは人口の多い福岡都市圏に供給しているため、貯水率の低下を招いている。一方で「他の水系のダムでは渇水といえる状況ではない」。熊本県河川課も「一部のダムで水位がやや下がっているが、県内のダムは渇水傾向とはいえない」としている。

筑後川水系の寺内ダムを3日午後、本社ヘリコプターから見下ろした。すでに一部で湖底が露出し、ダムの斜面には満水時の水の跡がくっきりと残っていた。

（星野楽、永田浩）