タレントの東原亜希（43）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。4人の子供を含む6人家族で、1日に炊く米が11合になることを明かした。

「総勢13人！子だくさんママの本音」という企画で、芸能界の子だくさんママが集結。5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場した。

東原は08年1月に柔道日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。

ブログなどで多くのバッシングを受けていた東原は、夫や家族を守るために徹底したバッシング対策を行っていたという。子供がスーパーで触った野菜を全部買ったり、外出先から保育園の迎えに行く際は地味な服に着替えたりしていたことが番組では紹介された。

4人の子供は全員柔道に取り組む。家族6人で、1日11合の米を炊くことを告白。「一升炊きを朝と夜で分けて使ってます」と明かすと、スタジオからは驚きの声が上がっていた。