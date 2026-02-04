2月3日に放送された『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、テレビ朝日の三谷紬アナウンサーに対し、令和ロマン・高比良くるまが一喝する一幕があった。

【映像】くるまに"一喝"された人気アナ、美脚チラリなスカート姿（全身あり）

同番組は、視聴者から届く日常のモヤモヤや違和感といった「妙にひっかかること」をテーマに、三谷紬アナウンサーの進行のもと、永野とくるまが論じ合うトークバラエティ。

番組冒頭、三谷アナは「毎回この収録の後、余計なこと言ったな…と反省する」と告白。オンエアを見てさらに落ち込むこともあるといい、帰宅後も「ベッドの上で体育座りしながら考える。自分のせいで収録の流れを止めちゃったな、とか」としょんぼりした表情で明かした。

これ対し、くるまは「こういうの久しぶりにムカつく」と反応。「ホント分不相応な怒り。何をそんな干渉できてると思ってるのか。俺たちが、お前の発言ごときで滞ると思うなよ！」とピシャリと言い放ち、スタジオは爆笑に包まれた。

一見すると猛毒だが、実は「ミスをしていない人がミスをしたと思うことで、人類全体の行動力が減るのが嫌」「全く気にしなくて良い」という、くるま流の壮大なフォローであったことが判明した。

※高比良くるまの「高」は、正式には「はしごだか」