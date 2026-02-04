佐藤二朗「爆弾」キャストが祝福駆けつけ熱い抱擁 受賞を最初に伝えたいのは「妻」と即答【2026年エランドール賞】
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の佐藤二朗が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。
【写真】佐藤二朗「爆弾」キャストと熱い抱擁白
映画 「爆弾」「THE KILLER GOLDFISH」「女神降臨」「アンダーニンジャ」「聖☆おにいさんTHE MOVIE ホーリーメーソンVS悪魔軍団」、ドラマ「令和の三英傑！」での演技が評価された佐藤。お祝いゲストには「爆弾」で共演した俳優の寛一郎が登場した。
その後の囲み取材では、「エランドール賞」の受賞について「一生無縁だと思ってた」と明かし、喜びを語った佐藤。誰に一番最初に伝えたいか聞かれ、妻と即答すると「ずっと長く一緒に頑張ってるんでね。エランドールもらっちゃったよって伝えますかね」と話した後には「何を聞くんですか！恥ずかしい！」と照れた様子を見せた。
1956年にスタートした「エランドール賞」は、優れた映画・テレビの作品、プロデューサー、俳優の顕彰制度（選考対象期間：2024年12月1日〜2025年11月30日）。めざましい活躍で、将来の飛躍が期待される人に贈られる「エランドール新人賞」は、今回より新人賞を外し、「エランドール賞」に名称を変更した。
今年は、佐藤のほか、岡山天音、夏帆、高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、松村北斗（SixTONES）、芳根京子が受賞した。（modelpress編集部）
