「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年2月2日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテが際立つ黒いオフショルのコーデを披露した。

「ネックレスを主役にしたかったので」

阿部さんは「JWマリオットでディナーしたよ」といい、食事を楽しむ様子など10枚の写真を投稿した。「お料理もどれもとってもおいしかった」とコメントを添えていた。

また、「この日のコーデは、ネックレスを主役にしたかったので、オフショルでオールブラックで大人っぽくまとめてみたよ」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、胸元がフリルのデザインの黒いオフショルをあわせたコーデで、夜景のみえる店内をバックに、腕を組んで微笑んでいた。2枚目では、テーブルを前に椅子に座り、笑顔をみせていた。3枚目では、肩に手を置き、カメラ目線で微笑むアップショットを披露していた。

この投稿には、「めちゃくちゃ綺麗」「可愛い過ぎ」「美しいなぁ〜」「美し過ぎて美しい夜景が目に入りません」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられていた。