21:00

米MBA住宅ローン申請指数（01/24 - 01/30）

予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)



22:15

米ADP雇用者数（1月）

予想 4.5万人 前回 4.1万人（前月比)



22:30

米財務省四半期資金調達計画



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）

予想 52.5 前回 52.5（非製造業PMI・確報値)

予想 52.8 前回 52.8（コンポジットPMI・確報値)



時刻未定

ポーランド中銀政策金利（2月）

予想 N/A 前回 4.0%



5日

0:00

米ISM非製造業景気指数（1月）

予想 53.4 前回 54.4



0:30

米週間石油在庫統計





米主要企業決算

ウーバー、イーライリリー、アルファベット、クアルコム、スナップ



※予定は変更されることがあります。

