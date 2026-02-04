21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/24 - 01/30）
予想　N/A　前回　-8.5%（前週比)

22:15
米ADP雇用者数（1月）
予想　4.5万人　前回　4.1万人（前月比)

22:30　
米財務省四半期資金調達計画

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）
予想　52.5　前回　52.5（非製造業PMI・確報値)
予想　52.8　前回　52.8（コンポジットPMI・確報値)

時刻未定
ポーランド中銀政策金利（2月）
予想　N/A　前回　4.0%

5日
0:00
米ISM非製造業景気指数（1月）
予想　53.4　前回　54.4

0:30　
米週間石油在庫統計


米主要企業決算
ウーバー、イーライリリー、アルファベット、クアルコム、スナップ

※予定は変更されることがあります。