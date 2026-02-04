ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/24 - 01/30）
予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)
22:15
米ADP雇用者数（1月）
予想 4.5万人 前回 4.1万人（前月比)
22:30
米財務省四半期資金調達計画
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）
予想 52.5 前回 52.5（非製造業PMI・確報値)
予想 52.8 前回 52.8（コンポジットPMI・確報値)
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（2月）
予想 N/A 前回 4.0%
5日
0:00
米ISM非製造業景気指数（1月）
予想 53.4 前回 54.4
0:30
米週間石油在庫統計
米主要企業決算
ウーバー、イーライリリー、アルファベット、クアルコム、スナップ
※予定は変更されることがあります。
米MBA住宅ローン申請指数（01/24 - 01/30）
予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)
22:15
米ADP雇用者数（1月）
予想 4.5万人 前回 4.1万人（前月比)
22:30
米財務省四半期資金調達計画
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）
予想 52.5 前回 52.5（非製造業PMI・確報値)
予想 52.8 前回 52.8（コンポジットPMI・確報値)
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（2月）
予想 N/A 前回 4.0%
5日
0:00
米ISM非製造業景気指数（1月）
予想 53.4 前回 54.4
0:30
米週間石油在庫統計
米主要企業決算
ウーバー、イーライリリー、アルファベット、クアルコム、スナップ
※予定は変更されることがあります。