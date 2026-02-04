■これまでのあらすじ

夫が事故物件への引っ越しを勝手に決めきた。妻がどれだけ気味悪がっても、夫は「科学的には大丈夫」と言って、いつものように妻を論破する。気にしなければ大丈夫と自分に言い聞かせる妻だったが、引越し当日、室内に黒い影を見てしまい…？



確かに黒い煙のような影を見たのに、何も知らない引越し業者の人には見えてない…。私が気にしているから、変なモノが見えてしまうのでしょうか…？私の不安が伝わったのか娘も泣いてしまいました。

点検に来てくれた管理会社の女性に思いきってこの部屋について聞いてみると、なんと事件後に入居するのは私たちが初めてだと知らされました。5年間、誰も住もうとしなかった部屋…。そりゃあもう、相場の半額の家賃にもなりますよね…。でも帰宅した夫はニッコニコで喜んでいて、何も感じていない様子。知ると怖くなるから事件のことは調べてなかったのですが、気になって調べてみました。妊婦だった女性が犠牲に…なんてひどい事件。そして天井を見上げてみるとそこにはー…。脚本:鬼志仁、イラスト:ぺぷり(ウーマンエキサイト編集部)