この部屋で何があった？5年間、誰も住まなかった部屋の天井を見上げてみると？【夫が勝手に事故物件決めてきた 第3話】
■これまでのあらすじ
夫が事故物件への引っ越しを勝手に決めきた。妻がどれだけ気味悪がっても、夫は「科学的には大丈夫」と言って、いつものように妻を論破する。気にしなければ大丈夫と自分に言い聞かせる妻だったが、引越し当日、室内に黒い影を見てしまい…？
確かに黒い煙のような影を見たのに、何も知らない引越し業者の人には見えてない…。私が気にしているから、変なモノが見えてしまうのでしょうか…？私の不安が伝わったのか娘も泣いてしまいました。
でも帰宅した夫はニッコニコで喜んでいて、何も感じていない様子。知ると怖くなるから事件のことは調べてなかったのですが、気になって調べてみました。妊婦だった女性が犠牲に…なんてひどい事件。
そして天井を見上げてみるとそこにはー…。
脚本:鬼志仁、イラスト:ぺぷり
