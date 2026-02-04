ＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩが「初資格」を取得したと明かした。

４日に自身のインスタグラムを更新し「この度防災士になりました」と報告。「様々な災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指しました」と取得した理由をつづった。

「家族や大切な存在を守るために必要な知識を身につけ災害に備えることで、変えられる未来もあると思い、防災士となった今もまだ学びの途中ですが、自分なりに役に立てていけるよう、そして微力ですが普及にも繋がるよう取り組んでいきたいと思います」と意気込んだ。

防災士として、６日にパシフィコ横浜で行われる「震災対策技術展」に登壇するという。内容は「『“もしも”を“できた”に変える在宅避難〜ホームサバイバルトライアルを“体験者の声”で考える４５分〜』防災士が語る、家族を守る“事前訓練”のリアル」といったもので、「ご興味ある方は是非ご参加頂けたらと思います」と呼びかけた。

スーツ姿で認証状を手に持ち、撮影した写真をアップ。「眞木大輔」の本名が記してある。

フォロワーは「すごいです。頼もしいです！色々発信待ってます」「尊敬しかないです」「すごい勉強されたんですね」「すごい！おめでとうございます」と祝福した。また「フルネーム久しぶりに見ました！！おめでとうございます！！」といった声も寄せられた。