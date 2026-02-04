齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。2月2日（月）の放送回では、齊藤がフランス・パリで出会った意外な人物について明かした。

【映像】齊藤京子、パリで“憧れの人物”と奇跡の対面！「スタンプも持ってます」熱烈ラブコール

先日、主演映画『恋愛裁判』の舞台挨拶のためパリを訪れた齊藤。そこで出会ったのは、実業家・人気配信者として知られる、ひろゆき氏だ。

「パリにいらっしゃる方だから、なかなか会えない方という認識だったんですけど、ひろゆきさんに会ったんですよ！」と、興奮気味に報告した。映画が上映された日本映画祭のゲストとして、パリ在住のひろゆき氏も登壇していたのだという。

齊藤は「私の舞台挨拶が終わった後にひろゆきさんが登壇されたんです。その後にご挨拶させていただいて、一緒にお写真も撮りました」と回想。「お写真撮った時間しかしゃべれなかったんですけど、『時差ボケとか大丈夫ですか？』と優しく言っていただいて」と、意外な神対応ぶりを語った。

実は以前からひろゆき氏の大ファンだという齊藤。映画祭では限られた時間のなかで、必死に自身の想いをぶつけたそうだ。

「『ひろゆきさんめっちゃ好きです。リスペクトしてます。スタンプも持ってます』って言ったら、（ひろゆきさんは）めっちゃニコニコしながら『え〜うれしいです！ありがとうございます！』って」と、喜びの瞬間を振り返った。

このエピソードを聞いたヒコロヒーは「京子は結構熱心なファンやもんな」と、齊藤のガチ勢ぶりに納得の表情を見せていた。