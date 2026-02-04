米津玄師「IRIS OUT」オリコン週間ストリーミング20連覇！連続1位獲得週数ソロ歴代1位タイに
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、2月9日付オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、「20週連続1位」を記録。「連続1位獲得週数」において、ソロアーティスト歴代単独1位タイとなった。
また、2025年9月29日付より20週連続で週間再生数1,000万回を超え、「週間再生数1,000万回超え連続週数」記録においては歴代単独3位、ソロアーティストとしては歴代1位記録を自己更新した。
■Billboard JAPANでも通算19週目の首位
あわせて、 2月4日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」においても、通算19週目の首位を獲得。1月29日公開のBillboard JAPANチャートのグローバル・ジャパン・ソングス Global Japan Songs Excl. Japanにおいても首位、19連覇を達成した。
結果、2月9日付オリコン音楽ランキングと、2月4日公開のBillboard JAPAN音楽チャートを合わせて、首位4冠を記録した。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2026.02.27 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/