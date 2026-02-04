「ISHIYA G」北海道への想いが息づくギフト【北海道のバレンタイン2026】
2026年1月13日（火）から2月14日（土）まで、ギフト向けブランド『ISHIYA G（イシヤ・ジー）』にて、バレンタインシーズンに向けた冬の限定スイーツが販売されています。
『ISHIYA G』は、白い恋人の『ISHIYA』が提案するギフト向けスイーツブランド。華やかで上品なパッケージにもこだわった、北海道への想いが息づくギフトにぴったりのスイーツが人気です。
『ガナッシュサンド』は、カカオニブがアクセントのガナッシュに、『ISHIYA』オリジナルのホワイトチョコレートとキャラメル・マロン・ブルーベリーの3種のフィリングを丁寧に重ね、サクッとしたココア風味のサブレでサンド。画像：石屋製菓株式会社
ひと口ごとに変わる味わいとさまざまな食感が、バレンタインのひとときを華やかに彩ります。画像：石屋製菓株式会社
パッと目を引くピンク色の華やかなパッケージは森をモチーフにしたデザイン。『ガナッシュサンド』のさまざまな味わいや食感を森の中を探検するようなワクワクドキドキ感が表現されています。木の葉の形の窓からはシマエナガやエゾリスなど北海道の動物たちがのぞいていますよ！
【商品詳細】
ガナッシュサンド
販売期間：2026年1月13日（火）～2月14日（土）予定
価格：1個入 540円／3個入 1,620円
『ザクミルフィーユ アソート3個入』は、アーモンド香るザクザク食感のパイでチョコレートフィリングをサンドしたミルフィーユ。表面をキャラメリゼして、ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙な『ISHIYA G』の人気商品が今だけ、限定パッケージに詰め合わせられています。ちょっとしたプレゼントにもおすすめの期間限定商品です！
【商品詳細】
ザクミルフィーユ アソート3個入
販売期間：2026年1月13日（火）～2月14日（土）予定
価格：594円
内容量：3個入（ホワイト×2、ミルク×1）
販売店舗：
ISHIYA各店（札幌大通本店・大丸札幌店・さっぽろ東急百貨店・丸井今井札幌本店・アリオ札幌・イオンモール旭川駅前）
白い恋人パーク ショップ・ピカデリー
白い恋人 Akarenga sweets labo
ISHIYA CAFÉ 北広島市役所店
3層仕立ての『ガナッシュサンド』も、人気の『ザクミルフィーユ』限定アソートも、バレンタインシーズンにふさわしい華やかでかわいらしいデザインで登場！
『ガナッシュサンド』は、冷やして食べるのもおすすめですよ◎
大切な人へ、そして自分自身へ、しあわせな甘さと想いを届けてみませんか。文／北海道Likers
【画像・参考】ISHIYA Gより1月13日（火） 販売スタート！バレンタインギフトはもちろん自分へのご褒美にもぴったりな限定スイーツ - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。