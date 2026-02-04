STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ê¤É¤ò£Ê£Á£Æ»¥ËÚ»ÙÉô¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£

①¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¤¥ä¤ÎÁ°¸å¤ò·¡¤ë¢ª¥¹¥³¥Ã¥×¤â´è¾æ¤Ê¶âÂ°À½¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤¤

②¼ÖÂÎ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÀã¤ò¼è¤ê½ü¤¯

③¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¡×¢ª¶¯¤¯Æ§¤à¤ÈÀã¤¬·¡¤é¤ì¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Ëä¤Þ¤ë¤³¤È¤â

④¥¿¥¤¥ä¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×

¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æºî¶È¤¹¤ë¤È¤­¤ÏÉ¬¤º¥Ñー¥­¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨¥¹¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¹ß¤ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£