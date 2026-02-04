札幌では３月中旬並みにまで気温が上がりました。



日が沈み気温が下がってくるなか、いまの路面状況などはどうなっているのでしょうか。



札幌市白石区から中継です。



左右に流れているのが南郷通りです。



そこに交差するこちらも大きな通りですが、夕方にかけて交通量が増えてきました。



そして１時間ほど前、車の流れはスムーズだったんですが、それに比べますとやや流れが詰まってきた印象です。





そしてご注目いただきたいのが、この路面状況です。かなり大きな水たまりができています。街灯や店の光を反射しているのが見て取れるかと思いますし、いまも車が通っていますけれども、水しぶきを時折上げながら車が通っていきます。除雪はされているのですが、排雪というのがまだ十分ではなく、大きな雪山ができているんですよね。午後６時時点、札幌の気温がプラスの２.１℃ですから、まだ気温が高い状況、その雪山が溶け出して大きな水たまりができていると考えられます。歩道の状況というのは、歩いている方に話を伺ったところ、比較的歩きやすいんじゃないか、ツルツルはしていないと話していました。ただ、路面状況が悪い中道というのもありまして、こちらは除雪があまり入らない道なんだそうです。雪でガタガタとしていて、さらに水たまりもできている、そんな道もあります。先ほども車が通っていました。ゆっくり通っていても水しぶきを上げていた、そんな通りがいまも残っている状況です。そして車通りが増えてきた夕方ですが、それに加えて人通りも増えてきました。足元を見ながらゆっくり歩いています。ここから気温が下がりますので、路面状況の変化にも注意してください。