女優の観月ありさ（49）が4日、自身のインスタグラムを更新し、同い年の女優との再会ショットを公開した。

「瀬戸朝香ちゃんと再会」と書き出し、この日放送の日本テレビ「1周回って知らない話2時間SP」で共演の女優・瀬戸朝香と笑顔の2ショットを投稿。

「21歳の時に『ボーイハント』というドラマで共演させて頂いてからのお付き合い！！！大学生の役だったね」と振り返り、「時は経ち本当に数十年振りに再会した朝香ちゃん。何だか嬉しくて抱擁してしまった 当時、ディズニーランドに一緒に行ったなぁ。とか。思い出した」と感動の再会を明かした。

「懐かしい昔の現場のお話。今の私達のお話を番組の中でも沢山話させて頂いてます 良き再会になりました！」と番組を告知し、「素敵な時間を作ってくださった番組の皆さまに、感謝いたします 是非ご覧ください」とアピールした。

フォロワーからは「大好きなお二人が揃って観られるなんて嬉しいです」「ボーイハント懐かしいです ずっと大好きです」「小さい頃からお二人は私にとってスーパースターの方なので28年ぶりの共演楽しみです」「ボーイハント当時、観てましたし曲も大好きです」「大好きなお二人です！オ〜ダーリン♪が頭の中に流れてくる」「ボーイハント月９懐かしい観てました 2人とも変わらない」などのコメントが届いている。