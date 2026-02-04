今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、お部屋でくつろいでいた猫ちゃんの様子。その手元には、一筋の光がさしていたそうです。投稿はXにて、7.4万回以上表示。6000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：お部屋でくつろいでいた猫→おてての先を見ると……】

ハーー！！

今回、Xに投稿したのは「たぬを」さん。

投稿には、お部屋でのんびりくつろいでいた猫ちゃんの姿が。それだけでも可愛いのですが、今回の注目ポイントは別にあります。それは、猫ちゃんの手元に伸びている一筋の光。スキマから部屋に差し込む光が猫ちゃんの手元まで届いていました。

この光景を撮影した投稿主さんは、一言「ハーー！！」とコメント。たしかに、なんだか猫ちゃんの手からビームが放たれているようにも見えますよね。

猫ちゃんの投稿にコメント多数

手から光のビームを放っているような今回の猫ちゃんの投稿。その様子を見たXユーザーたちからは、「肉球パワー」「でっかいライトセーバー」「パワーを感じる」「ビームが出ている」「にゃかん光さっぽう」などの声が多く寄せられていました。もしかしたら、いつかそのうち本当にお手手からビームが出せるようになる日が来る…かもしれませんね。

Xアカウント「たぬを」では、猫ちゃんの写真などが投稿されています。どの投稿も可愛いものばかりです。

