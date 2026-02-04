猫ちゃんはいつだってマイペースに行動する生き物。飼い主さんがライブ配信をしている時でさえも、おかまいなしに甘えてくる光景が可愛すぎると、表示回数106万回を突破して話題となっています。ゲーム配信中の飼い主さんの膝の上で幸せそうな表情を浮かべる猫ちゃんたちの姿には、「こんなに可愛いなら邪魔されても許せる」「可愛いの権化でえらい」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：ゲーム配信中、膝の上にやってきた『三毛猫』→次の瞬間…羨ましすぎる『まさかの展開』】

飼い主さんの膝を求めてやってきた三毛猫ちゃん

猫ちゃんたちの自由気ままな姿が絶賛されることとなったのは、Xアカウント『今原梅雨』に投稿された、ある日のゲーム配信中の光景。この日、飼い主さんはライブ配信をしながらゲームをしていたそう。すると、そこへ三毛猫ちゃんがふらりとやってきたといいます。

三毛猫ちゃんがお膝の上に乗りたそうにしていることに気が付いた飼い主さんは、膝の上にあったクッションをどかしてあげますが、三毛猫ちゃんは座りたいポジションが決まらないのか、立ち止まってしまったそう。その様子を見た飼い主さんが促すように三毛猫ちゃんの体を引き寄せてあげると、三毛猫ちゃんは飼い主さんの膝に座り、嬉しそうに目を細めるのでした。

すし詰め状態な光景が羨ましすぎると絶賛！

そうして無事に三毛猫ちゃんをお膝の上に乗せてあげた飼い主さん。すると、今度は茶白猫ちゃんがふたりのところへやってきたそう。茶白猫ちゃんもお膝に乗りたそうにしていますが、そこにはすでに三毛猫ちゃんが…。

飼い主さんも「さすがに2匹は…」と戸惑っているご様子。しかし、ゲームをする手を止めてなんとかスペースを作ると、茶白猫ちゃんも無事にお膝の上に座れたとのこと。

すし詰め状態すぎてゲームがしづらい状況に唸り声をあげてしまう飼い主さんですが、なんやかんや幸せそうな飼い主さんと猫ちゃんたちなのでした。

こちらの投稿には、「かわいい尊い」「無事収納できてて良き」「可愛いを養っていてえらい」と絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『今原梅雨』では、そんな猫ちゃんとの癒やしのひとときや、飼い主さんのライブ配信活動の様子が投稿されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

