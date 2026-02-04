元「モーニング娘。」辻希美の夫で俳優の杉浦太陽が、別人級に激変した姿を見せた。

３日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥ神業チャレンジ」（火曜・午後７時）の「神業メイク」企画に登場。特殊メイクで変身した人物の正体を見破れば、賞金１０万円という内容だ。

杉浦は、あのちゃんのようなイメージの「バブみメイク」で変身。テープで目をつり上げるなど激変メイクし、「バブみの５児のパパです」とニッコリ。その姿にチョコレートプラネットの長田庄平やモデルの佐藤栞里らは仰天し、「かわいい〜」との声が上がった。

一夜明けた４日、杉浦はインスタグラムで「ＴＢＳ系『神業チャレンジ』で、神メイクチャレンジでした みんな分かったかなｗ」と呼びかけ、美しく変ぼうした姿をアップ。

ネットは「女装メイクレベチすぎるめちゃくちゃかわいい」「ちょっと待って杉浦太陽めちゃめちゃ美女！かわいい！！」「全然別人じゃん！」「目元がのあちゃん！」「めちゃくちゃ娘ちゃんそっくりで遺伝子すげぇ！！ってなってた」「女装メイクしたらほぼ希空ちゃんじゃんｗｗｗ」と長女のモデル・希空に激似との声も上がった。