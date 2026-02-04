栄養＆彩りで大活躍！50年ぶり「指定野菜」にブロッコリーが格上げ 失敗しない選び方のコツ【Nスタ解説】
野菜の中にはキャベツやトマトなど、国民がよく食べるので“安定供給が必要だ”と国が定めた「指定野菜」というものがあります。
2026年4月からブロッコリーも指定野菜に追加され、指定野菜の追加は約50年ぶりになります。
子どもに人気の「ブロッコリー」
山形純菜キャスター:
50年ぶりに指定野菜に追加された「ブロッコリー」ですが、 カゴメが行ったアンケート「カゴメ野菜定点調査2025」によりますと、「子どもが好きな野菜」3位にランクインしています。また、「捨てずに使う野菜の部位」1位にブロッコリーの茎がランクインしています。
【子どもが好きな野菜】※「カゴメ野菜定点調査2025」より
1位:トマト
2位:キュウリ
3位:ブロッコリー
【捨てずに使う野菜の部位】※「カゴメ野菜定点調査2025」より
1位:ブロッコリーの茎
2位:大根の葉
3位:しいたけの軸
「指定野菜」になるとどうなる?生産者も消費者も助かるかも
「指定野菜」になると、需要に応じて計画的に生産・出荷されるようになります。
そのため、生産者にとっては▼安定供給ができる、▼価格が急落しても国が収入を補填してくれるとのこと。
また、消費者にとっては、▼スーパーに行けばいつでも買える、▼（指定野菜ではない他の野菜に比べると）価格が安定するとのこと。
“お弁当作り”でも大活躍！実は〇〇の代わりに…
ブロッコリーは“お弁当作り”でも大活躍してくれます。
▼ボリューム感があるのでスペースが埋まる
▼栄養価が高い
→風邪予防に良いビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、また、ビタミンB群、鉄分、カリウム、タンパク質が含まれている。
▼彩りが良い
▼保冷剤の代わりになる
→冷凍したブロッコリーを入れておくことで、弁当箱の中をある程度冷やしてくれる。
東京大学 斎藤幸平 准教授:
洋風で、ブロッコリーのおすすめの食べ方があります。
茎も含めてブロッコリーを細かく切って、アンチョビ、ニンニクと炒めて、パスタにします。最後、ゆで汁で煮て、オリーブオイルをかけて…美味しいですよ！
紫っぽいのは大丈夫?ブロッコリーの選び方のポイント
山形キャスター:
ブロッコリーの“選び方”についてです。
スーパーなどで買い物をする際、ブロッコリーの中には、少し黒ずんだ色、紫っぽい色のものを見かけることもあるかと思います。
色が鮮やかなものを選びがちだと思いますが、実は「紫っぽいものにより栄養」が含まれています。
▼紫っぽいブロッコリー
→女子栄養大学・栄養学部の浅尾貴子さんによると、「むしろ選んでください」とのこと。
寒さでアントシアニン（抗酸化作用がある）が増加して、紫っぽくなる
▼茎に空洞があるブロッコリー
→深谷市の担当者によりますと「食べても大丈夫」とのこと。
ただし、空洞の周辺が変色・固くなることもあるため、その場合は取り除いて食べてください。
井上キャスター:
スーパーの店頭で見比べすぎるとお店の迷惑になるのでやめていただきたいですが、家で買ってきたもので色を比べると面白いかもしれないですね。
