タレントの辻希美（38）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。5児の子育てと芸能活動との両立について語った。

「総勢13人！子だくさんママの本音」という企画で、5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場。子だくさんママのリアルを語った。

辻は視聴者から寄せられた「子だくさんで大変のになぜ芸能活動を辞めないの？」に真剣回答。「私は芸能界しか知らないので…ずっと10代から仕事をしてたので仕事をしてないとダメな生活リズムになっちゃってるっていうのもありますし」と説明。

続けて「子供と家にいる中で、ちょっと仕事の現場に出ることで自分のバランスが取れてる」とし「マネジャーさんも、モーニング娘。時代からのマネジャーさんが今付いてくれてるんですよ」と告白。共演者を「へぇ〜」「長いね」と驚かせ「ちょっと自分が昔に戻れる。10代の気持ちっていうか、ちょっと気を抜ける」と心の支えとしていることを明かした。

辻は2000年、12歳でモーニング娘。オーディションに合格。デビュー直後から絶大な人気を集めた。04年にグループを卒業し、07年に俳優の杉浦太陽と結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生した。