総合電子書籍ストア「コミックシーモア」が主催する「みんなが選ぶ！！電子コミック大賞 ２０２６」授賞式が４日、都内で開催され、作画・ほのきソラ氏、構成・藤丸豆ノ介氏、原作・トール氏による「継母の心得」（アルファポリス）が大賞を受賞した。

同作は、漫画の悪役継母に転生した主人公が、愛とオタクの力で異世界の子育て事情を変える異色の子育てファンタジー作。独自のテーマが読者の共感を集め、エントリー１００作品の中から大賞受賞にいたった。

ほおのきソラ氏は「栄えある賞をいただき、ありがとうございます」と感謝を口にした。分業体制をとっているが、「分業体制は庭に植えられている木のよう。私は花を咲かせる役目を任せられていますが、豆ノ介先生の構成が枝、トール先生の原作のねっこがあります。土台は編集者が、水は読者様からの声です」と様々な人の手が加わることで、作品に彩りが加わっていることを強調。「この作品もたくさんの方々とともに成長し続けたいと思います」と力を込めた。

同賞のＣＭキャラクターを務める女優・小芝風花は、同作を「大好き」と話すほど、イチオシの様子。お笑いコンビ・バッテリィズとともに作品にまつわるクイズに挑戦し、優勝すると「大好きな作品のクイズで優勝できてうれしいです！」と笑顔を浮かべた。

同賞は、今回で９回目。出版社５４社が今年ヒットしそうな作品を推薦し、読者が気に入った作品に投票するもの。

他の受賞作品は以下の通り。

男性部門は、泥ノ田犬彦氏「君と宇宙を歩くために」（講談社）、河尻みつる氏「ホストと社畜」（双葉社）

女性部門は、晴田巡氏と荒瀬ヤヒロ氏による「おひとり様には慣れましたので。婚約者放置中！」（一迅社）、原作・朝霧あさき氏、原作イラスト＆漫画・セレン氏による「ベル・プペーのスパダリ婚約〜『好みじゃない』と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！〜」（スクウェア・エニックス）

異世界部門は、原作・美袋和仁氏、原作・ｎ猫Ｒ氏、漫画・栗原一実氏による「あなたのお城の小人さん 〜御飯下さい、働きますっ〜」（スクウェア・エニックス）、桜乃みか氏と琴子氏による「公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください」（一迅社）。

ラノベ部門は、冬馬亮氏、ありおか氏による「あなたの愛など要りません」（アルファポリス）、蒼井美紗氏、緋原ヨウ氏による「図書館の天才少女 〜本好きの新人官吏は膨大な知識で国を救います！〜」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）。