女優の観月ありさが、ある人気女優と数十年ぶりに再会したことを明かした。

観月は４日、インスタグラムに「瀬戸朝香ちゃんと再会」とつづり、女優・瀬戸朝香との２ショットをアップ。「本日。２／４（水）１９：００〜 日本テレビ『１周回って知らない話 ２時間ＳＰ！』に瀬戸朝香ちゃんと出演させて頂きます」と予告した。「２１歳の時に『ボーイハント』というドラマで共演させて頂いてからのお付き合い！！！大学生の役だったね」と振り返り、「時は経ち本当に数十年振りに再会した朝香ちゃん。何だか嬉しくて抱擁してしまった」と再会エピソードを明かした。

「当時、ディズニーランドに一緒に行ったなぁ。とか。思い出した 懐かしい昔の現場のお話。今の私達のお話を番組の中でも沢山話させて頂いてます 良き再会になりました！」と伝え、「素敵な時間を作ってくださった番組の皆さまに、感謝いたします 是非ご覧ください」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「大好きなお二人です！」「小さい頃からお二人は私にとってスーパースター」「ふたりとも美人過ぎて羨ましい」「女神御二人揃う」などの声が寄せられている。