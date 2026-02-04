芳根京子「めおと日和」共演者と感動の再会「洋装でドキドキしました」【2026年エランドール賞】
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の芳根京子が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。
【写真】芳根京子「めおと」共演者がサプライズ祝福
映画「君の顔では泣けない」「雪の花〜ともに在りて〜」、ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」「波うららかに、めおと日和」「晴れたらいいね」 での演技が評価された芳根。黒のキャミドレスで華やかに登壇し、「エランドール賞」への憧れと受賞の喜びを語った。
そして「波うららかに、めおと日和」で共演した女優の和久井映見がサプライズで祝福。2人は顔を見合わせる度に顔をほころばせ、芳根は「撮影中は和装だったので洋装でドキドキしました」と茶目っ気たっぷりにコメントした。
1956年にスタートした「エランドール賞」は、優れた映画・テレビの作品、プロデューサー、俳優の顕彰制度（選考対象期間：2024年12月1日〜2025年11月30日）。めざましい活躍で、将来の飛躍が期待される人に贈られる「エランドール新人賞」は、今回より新人賞を外し、「エランドール賞」に名称を変更した。
今年は、芳根のほか、岡山天音、夏帆、佐藤二朗、高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、松村北斗（SixTONES）が受賞した。（modelpress編集部）
◆芳根京子「エランドール賞」受賞に喜び
◆夏帆・松村北斗・芳根京子ら「エランドール賞」受賞
