BERING♡日本限定桜モデル「チェリーブロッサム」2月4日発売

デンマークデザインウォッチブランドBERINGから、日本限定「チェリーブロッサム」が2月4日(水)発売♡日本の桜色をまとった特別なカラーと、控えめな輝きのダイヤモンドが上品に光る時計です。ミニマリズムと伝統美を融合させた洗練デザインで、春の装いにそっと彩りを添えます♪

日本限定チェリーブロッサムの魅力

「チェリーブロッサム」コレクションは、日本のために特別製造された桜色の別注カラーが特徴。シンプルで研ぎ澄まされたデザインに、12時位置のダイヤモンドが控えめに輝きます。

上質で洗練された印象は、まるでジュエリーのように手元を華やかに演出♪

デザイン背景とストーリー

コペンハーゲンのランゲリニエ公園には、かつて日本人が寄贈した桜並木があります。

北欧の短い春を告げる象徴的な風景で、春になるとピンク色に染まる桜は、BERINGのチェリーブロッサムモデルにインスピレーションを与えました。

日本と北欧をつなぐ美意識が込められた特別な一本です♡

製品仕様と品質ポイント

価格：24,200円（税込）

全モデルに耐傷性に優れたサファイアガラスを採用し、安心の3年保証付き。上品な桜色とダイヤモンドの輝きで、春の装いに洗練されたアクセントを添えられます♪

ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

ケースサイズ：幅24mm／厚さ6mm

ベルト幅：10mm

風防：サファイアガラス

防水：3気圧防水

保証：3年間

BERING♡桜色ウォッチで春を先取り

日本限定のBERINGチェリーブロッサムは、桜色のケースと12時位置のダイヤモンドが特徴の上品な腕時計。価格は24,200円（税込）、ケース幅24mm・厚さ6mm。

ミニマリズムと日本の美意識が融合した特別モデルで、春の訪れを手元で楽しむ贅沢なひとときをぜひ♡