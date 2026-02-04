タレントの東原亜希（43）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏（47）の現役時代に壮絶なバッシングを受けたことを明かした。

「総勢13人！子だくさんママの本音」という企画で、芸能界の子だくさんママが集結。5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場した。

東原は年子、双子と4人の子供を育てており、「私も夫も3人きょうだいで、できたら3人欲しいねと言ってて、3人目が双子だった」と子だくさんになったいきさつを話した。

夫の現役時代は、試合の結果で東原が多くのバッシングを受けたという。「負けたら全部、私のせいだったので。厳しい練習してる姿を見ていたので、私のせいにしてみんなが納得するなら、それでいいかなと」と淡々。「会場に行くと叩かれるので試合は見られない」と明かすと、スタジオからは同情の声が上がった。

心が折れることはなかったのかと聞かれると、「私が凄いファンだったんですよ。だから、その気持ちだけでした」と振り返った。

東原は08年1月に井上氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。